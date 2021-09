Bonn (ots) -Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Petra Pau, sieht nach der Bundestagswahl dringenden Reformbedarf bei der Verteilung der Mandate im Bundestag. Im phoenix-Interview sagte die Linken-Politikerin: "Die Reform des Wahlrechtes muss jetzt endlich auf die Tagesordnung. Ich kann in diesem Fall als Vizepräsidentin nur an die Fraktionen appellieren, sich das sofort auf den Tisch zu ziehen."Eine Verkleinerung des Bundestags, der jetzt aus 735 Abgeordneten besteht sei dringend notwendig, er müsse sich wieder dem vom Grundgesetz vorgegebenen Zahl von 598 Mandaten nähern. Für die Unterbringung der nun 735 Abgeordneten, liegen bereits Pläne vor. Abgeordnete und Ausgeschiedene räumten dafür derzeit ihren Arbeitsplatz. Mit Bedauern äußerte sich Pau dazu, dass zu letzteren unfreiwillig viele aus ihrer Fraktion gehörten: "Die Wählerinnen und Wähler haben mit ihrem Wahlverhalten dafür gesorgt, dass wir uns schmerzhaft halbiert haben." Letztendlich werde aber jede:r Abgeordnete zum 26. Oktober 2021 arbeitsfähig sein, wenn sich der 20. Bundestag konstituiert.Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf dem phoenix-YouTube-Kanal.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5032265