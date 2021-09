Trotz der jüngsten Volatilität auf dem Markt, die durch das chinesische Verbot von Kryptowährungen verursacht wurde, scheinen institutionelle Anleger den Absturz des Kryptomarktes in der vergangenen Woche als Kaufgelegenheit genutzt zu haben. Jüngste Daten von CoinShares zeigen, dass in der vergangenen Woche Zuflüsse im Wert von 95 Millionen US-Dollar in digitale Anlageprodukte geflossen sind, was einem wöchentlichen Anstieg von 126% entspricht. Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen ...

