Aschaffenburg (ots) -Kunst, Kultur, Freizeit, Sport: Deutschland fährt wieder hoch. Ein digitales Ticketing ist hierbei die beste Basis für ein wirtschaftliches und sicheres Management von Live-Events. Das PASS Event Ticketing System sorgt für reibungslose Abläufe - in Corona-Zeiten und darüber hinaus.Die Event-Ticketing-Lösung vereint branchenübergreifend alle Anforderungen an einen Online-Kartenverkauf und digitalisiert den kompletten Prozess: vom Kauf über die Bereitstellung als E-Ticket bis hin zum Einlass mittels einer Scanner-App per Smartphone. Damit entfällt auch die Anschaffung teurer Hardware.Flexibel und einfach im HandlingWechselnde behördliche Auflagen stellen Veranstalter, Vereine sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen aktuell immer wieder vor neue Herausforderungen. Das PASS Event Ticketing unterstützt sie mit flexiblen Konfigurationsoptionen:- Verfügbare Karten können begrenzt oder nachreguliert werden, die Sitzplatzbelegung ist individuell einstellbar.- Besucher erfassen ihre Kontaktdaten bereits im Vorfeld online. Diese sind anschließend datenschutzkonform abrufbar.- Bei Bedarf können gesundheitliche Nachweise integriert werden.- Über eine digitale Erfassung der Online-Tickets beim Ein- und Auslass ist jederzeit transparent, wie viele Besucher anwesend sind.Veranstalter profitieren von einem individuellen Ticketing System, ohne dabei eigene IT-Ressourcen zu benötigen, da der Support durch PASS geleistet wird. Zusätzliche finanzielle Sicherheit bietet die Bereitstellung als Zero-Invest-Lösung: PASS partizipiert mit einem geringen Prozentbetrag am Umsatz der verkauften Tickets.Das PASS Event Ticketing System im EinsatzAktuell vertrauen zwei Clubs der 2. Handball-Bundesliga auf die Lösung: der TV Großwallstadt und die DJK Rimparer Wölfe. Gleiches gilt für den Fußball-Regionalligisten SV Viktoria 01 e.V. Aschaffenburg. "Derzeit erreichen uns zudem viele Anfragen aus der Eventbranche. Hier beobachten wir einen deutlichen Digitalisierungsschub", erklärt Jürgen Rösch, Head of Business Development Smart Enterprises bei PASS. Unter den aktuellen Kunden finden sich z.B. Ticketspot oder die Event-Location Die Werkstatt in Dreieich. Ebenfalls auf der Referenzliste: der DJK Poseidon 1921 e.V. mit seinem Duisburger Naturschwimmbad Wolfssee.Mehr Informationen zum PASS Event Ticketing System (https://www.pass-consulting.com/software-consulting/it-applikationen/e-commerce-loesungen/event-ticketing-system/).