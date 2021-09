München (ots) -Das neue Whitepaper von e-mobilio stellt innovative Lösungen für die effiziente Elektrifizierung von Firmenflotten vor, von denen nicht nur Fuhrparkentscheider, sondern auch Mitarbeiter profitieren.Die Elektrifizierung der Unternehmensflotte ist mit vielen Herausforderungen verbunden und erfordert vom Fuhrparkmanager die Berücksichtigung vieler Faktoren. Passend hierzu veröffentlicht e-mobilio zur Power2Drive Europe in München (vom 06.- 08.10.2021) ein umfangreiches Whitepaper, das alle Fragen und Aspekte der Elektromobilität für das Laden am Unternehmensstandort, beim Mitarbeiter zuhause sowie unterwegs berücksichtigt.Das Angebot von e-mobilio beinhaltet drei zentrale Leistungen: Charge4Business, Mitarbeiter-Portal und herstellerneutrales Backend-System. Das Beratungspaket Charge4Business umfasst die vorgelagerte Planung der Fuhrpark-Elektrifizierung, bestehend aus Ist-Situation und Eignungsbeurteilung der Flotte für Elektrofahrzeuge sowie die Entwicklung eines zukunftsfähigen Ladekonzepts mit passender Wallbox-Policy für die Mitarbeiter.Mitarbeiter-Portal mit Rund-um-Sorglos-ServiceAbgestimmt auf die Car- und Wallbox-Policy des Unternehmens finden die Mitarbeiter alles, was sie für ihren E-Dienstwagen benötigen. Dazu gehört die Beratung für das passende Fahrzeug, die richtige Wallbox, einen Installations-Check vom Profi per Video oder vor Ort sowie auf Wunsche einen bequemen Ökostrom-Wechselservice.Backend-System schafft TransparenzMit seinem herstellerneutralen und technologieoffenen Backend-System bietet e-mobilio Unternehmen die präzise Abrechnung des verbrauchten Ladestroms, egal ob unterwegs, beim Mitarbeiter zuhause oder am Betriebsstandort geladen wurde.Das Whitepaper kann exklusiv und kostenfrei am e-mobilio Messestand Halle B5, Stand 380A abgeholt werden.Pressekontakt:e-mobilio GmbHRalph Missyr.missy@e-mobilio.deTel +49 89 255555610Original-Content von: e-mobilio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158910/5032367