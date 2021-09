Anfang Oktober erhalten Investoren in den TSO Active Property und Active Property II Ausschüttungen aus den Verkäufen dreier Objekte. Bis 30.09.2021 haben sie die Möglichkeit, diese unkompliziert in den TSO Active Property III zu reinvestieren.Wie TSO - The Simpson Organization in einem aktuellen Newsletter mitteilt, konnte die Gesellschaft drei Immobilien aus TSO Active Property und TSO Active Property II veräußern. Investoren in diese Angebote können sich auf die Verkaufsausschüttungen freuen, die gemeinsam mit den Quartalsausschüttungen in der ersten Oktoberwoche stattfinden sollen. Bei den veräußerten Objekten handelt es sich um drei Self-Storage-Zentren: Winter Park (Active Property) mit Ausschüttungen in Höhe von 40 US-Dollar nach Steuern pro Anteil, Church Street (Active Property II) mit 33 US-Dollar nach Steuern pro Anteil und Adams Drive (Active Property II) mit 36 US-Dollar nach Steuern pro Anteil.

