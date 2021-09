Das dritte Quartal dürfte ein Erfolgsquartal für Tesla gewesen sein: Analysten erwarten, dass die Auslieferungszahlen stark gestiegen sind.? Tesla-Chef Elon Musk spornt Mitarbeiter an - Analysten heben Auslieferungsziele an? Bestes Quartal aller Zeiten?Zum Quartalsstart hatte der Elektroautobauer Tesla mit Herausforderungen in der Fahrzeugproduktion zu kämpfen. Konzernchef Elon Musk schwor die Belegschaft einer Agenturmeldung von Reuters zufolge im September im Rahmen eines Memo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...