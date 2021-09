Der Audio-Video-Chat-Dienst aka Instant Messenger Skype erhält ein umfangreiches Update. Das ist farbenfroh und verspielt und richtet sich ganz eindeutig an Privatanwender. Skype ist nicht tot. Nachdem sich Microsoft in letzter Zeit kaum um den Instant Messenger gekümmert hat, weil das hauseigene Konkurrenzprodukt Teams im Mittelpunkt der Entwicklung stand, will der Hersteller in diesem Herbst ein regelrechtes Feature-Feuerwerk rund um den Skype-Client und den dahinter liegenden Dienst abbrennen. Skype soll die Lösung fürs Private sein Eines wird dabei auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...