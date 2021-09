Das menschliche Gehirn imitieren - gemeinsam mit Samsung verfolgen Harvard-Wissenschaftler:innen dafür jetzt einen ungewöhnlichen Ansatz. Copy & Paste spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die Entwicklung künstlicher Intelligenzen hat im Laufe der Zeit beachtliche Fortschritte gemacht, aber an das menschliche Gehirn kommen sie längst nicht heran. Das mag an dessen Komplexität liegen - vielleicht aber auch einfach am falschen Ansatz. Forscher:innen aus den USA versuchen es deshalb jetzt einmal andersherum. Wie kommt das Gehirn auf den Mikrochip? Copy & Paste! Vereinfacht gesagt...

Den vollständigen Artikel lesen ...