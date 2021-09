Wiesbaden (ots) -Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben für diese Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart in dieser Woche empfehlen sie mit ihren Prädikaten BESONDERS WERTVOLL und WERTVOLL:LE PRINCE: Als die Museumskuratorin Monika und der kongolesische Geschäftsmann Joseph eine Beziehung eingehen, wird schnell klar, dass die Liebe, die sie empfinden, an ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen zu scheitern droht. Inspiriert von der Lebensgeschichte ihrer Mutter und getragen von grandiosen Darsteller*innen wie Ursula Strauss und Passi Balende erzählt die Regisseurin Lisa Bierwirth auf einfühlsame und beeindruckende Weise von einer außergewöhnlichen Liebe. Die FBW schreibt: "Ein vielschichtiges Drama. Überragend gespielt, kraftvoll erzählt und feinfühlig inszeniert". Einstimmig ausgezeichnet mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll".Mehr Informationen unter:https://ots.de/nb0uEwRomanautor, Korrespondent und Aktivist: Der in Berlin geborene jüdische Schriftsteller Walter Kaufmann war ein Mann, der mit seinen Worten die Welt begreifen und beschreiben wollte - und dazu auch bereisen. Seine Biografie führte ihn auf alle Kontinente und in unzählige Länder. In Co-Regie portraitieren Karin Kaper und Dirk Szuszies in WALTER KAUFMANN - WELCH EIN LEBEN! das außergewöhnliche Leben dieses außergewöhnlichen Mannes, indem sie mit ihm gemeinsam eine Bilderreise in seine Erinnerung unternehmen. "Ein großes Lob verdienen die Filmemacher für die sicher überaus aufwendige Recherche zum Archivmaterial unterschiedlichster Art. Ein Lob, das sich aber auch auf die gelungene Auswahl des Archivmaterials erweitern lässt. Durch die herausragende Montagearbeit wurde dies alles in diesem außergewöhnlichen Lebensbericht zu einer Einheit geformt - vielschichtig, vielseitig, spannend und der These von Gysi entsprechend: "Ein Leben, das es so nicht mehr gibt"." Dies schreibt die fünfköpfige FBW-Jury, die den Film mit dem Prädikat "wertvoll" auszeichnet.Mehr Informationen unter:https://ots.de/rAQiKsMit ihrem Dokumentarfilm YOUTH UNSTOPPABLE porträtiert die junge Filmemacherin und Aktivistin Slater Jewell-Kemker nicht nur ihren eigenen Weg, sondern zeigt Projekte der Jugendklimabewegung weltweit. Eine mitreißende Langzeitbeobachtung, die hochrelevante Themen mit Begeisterung, Engagement und Leidenschaft vermittelt und so viele junge Menschen inspirieren kann, selbst etwas zu tun. Die unabhängige Jury der FBW schreibt in ihrer Begründung für das Prädikat "besonders wertvoll": "YOUTH UNSTOPPABLE bietet viel Raum, um auf den unterschiedlichsten Ebenen Diskussionen zu den Themen Klimawandel und Aktivismus anzustoßen. Dazu wird die wichtige und hochrelevante Frage aufgeworfen, auf welche individuelle Weise jeder und jede Einzelne von uns dazu beitragen kann, ein unumgängliches fundamentales Umdenken in unserer Gesellschaft zu erwirken." Auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film, der "einem die Augen und zeigt, dass wir alle etwas für den Klimaschutz tun müssen", mit ihrer Höchstwertung von fünf Sternen für alle Zuschauer*innen ab 11 Jahren.Mehr Informationen unter:https://ots.de/94wEjWhttps://ots.de/jXIilEMit DIE PFEFFERKÖRNER UND DER SCHATZ DER TIEFSEE kehrt eine neue Generation Pfefferkörner mit Power und Köpfchen auf die große Kinoleinwand zurück. Das zweite Kinoabenteuer der Pfefferkörner, das an diesem Donnerstag startet, entführt die Jungdetektiv*innen an die Nordsee. Dort sind sie einem Umweltsünder auf der Spur, der das Meer vergiften will. "Der Film bringt ein wirklich zeitgemäßes und damit hochrelevantes Thema auf die Kinoleinwand und bietet mit seiner filmischen Umsetzung einen absolut spannenden Einstieg in so wichtige Themen wie Müllvermeidung und Umweltschutz. Denn die Message "Wir produzieren zu viel Müll" ist im Film nicht nur durchaus zu vernehmen, sie ist auch so wichtig, dass man sie nicht nur der Zielgruppe immer wieder vermitteln sollte." Das schreibt die FBW-Jury, die den Film mit dem Prädikat "wertvoll" auszeichnet.Mit dem "Filmwecker" (bereitgestellt von Kinozeit.de) findet sich auf der FBW-Homepage ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Der Filmwecker befindet sich zu allen von der FBW empfohlenen Filmen auf der Homepage direkt unter dem Gütesiegel.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.