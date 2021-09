Das 3. Quartal war ein gutes IPO-Quartal: Insgesamt wagten zwischen Juli und September weltweit 547 Unternehmen den Sprung aufs Parkett, 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus dem IPO-Barometers von EY hervorgeht. Das Emissionsvolumen stieg um elf Prozent auf 106 Mrd. US-Dollar. Das stärkste Wachstum wurde wie schon im Vorquartal in Europa registriert: Im Vergleich zum 3. Quartal 2020 hat sich die Zahl der Börsengänge an europäischen Börsen von 37 auf 85 mehr als verdoppelt, das Emissionsvolumen stieg von 6,3 auf 11,6 Mrd. US-Dollar (plus 83 Prozent). Im bisherigen Jahresverlauf gab es zwar keine IPOs in Wien, dafür gibt es starke Listing-Aktivitäten bei Anleihen: Mit mehr als 5.000 neuen Bond-Listings erreicht die Wiener Börse mit ...

