An den Finanzmärkten dominiert heute die Risikoaversion, die zu Beginn durch Stromengpässe in China ausgelöst und später durch eine Treibstoffkrise im Vereinigten Königreich verstärkt wurde. Der Dollar legte nach den jüngsten Äußerungen von Fed-Mitgliedern zu, während die 10-jährige US-Anleiherendite um 6 Basispunkte auf 1,54% stieg. Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, sagte, dass eine "etwas" hawkischere Haltung der Fed am besten für eine längere Expansion sorgen würde, ...

