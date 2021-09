(Ausführliche Fassung)Bern (awp/sda) - Der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson gegen das Coronavirus Covid-19 soll offenbar bald in der Schweiz zum Zug kommen. Der Bund hat die Kantone in einem vertraulichen Dokument über den Schritt informiert. Vorrang bei der Impfung haben Allergiker. Dem BAG wurden am Dienstag 1284 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...