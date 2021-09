Ansteigende Gas-, Kohle- und Ölpreise beunruhigen die Öffentlichkeit und trüben die wirtschaftlichen Aussichten '‹'‹'‹'‹'‹'‹Die Gaspreise in Europa und Asien sind extrem hoch Die Energiekrise kann Reaktionen auf dem gesamten Weltmarkt hervorrufen Die gestiegene Nachfrage in Europa und Asien wird zu einem größeren Defizit auf anderen Märkten führen Höhere Energiepreise deuten auf eine hohe und steigende Inflation hin (nicht nur vorübergehend, wie von den Zentralbanken behauptet) Der Ursprung der gegenwärtigen Energiekrise ist in den vergangenen Jahren in der Politik zu suchen, die darauf abzielte, den enormen Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre zu verringern. Die Welt wollte aus der Nutzung von Kohle aussteigen und setzte auf emissionsarme Energiequellen wie Gas oder erneuerbare Energien. Hinzu kommen der Brexit, der die derzeitige verrückte Situation in Großbritannien stark beeinflusst, die durch das Coronavirus verursachte Konjunkturabschwächung, die nur zu einem vorübergehenden Rückgang ...

