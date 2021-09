FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Talfahrt der europäischen Aktienmärkte hat sich am Dienstag im Verlauf verstärkt. Nach nur moderat schwächerem Start weitete der deutsche Leitindex Dax sein Minus am Nachmittag mit den ebenfalls unter Druck stehenden US-Börsen auf fast zwei Prozent aus, er stand zuletzt bei 15 272,28 Punkten. Das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx rutschte derweil sogar um 2,4 Prozent ab. Moderate Gewinne zu Wochenbeginn, die der Dax nach der Bundestagswahl einfuhr, sind damit wieder passé. Ein großer Teil der Kursgewinne seit dem Mehrmonatstief in der Vorwoche sind plötzlich wieder ausradiert worden.

Ein Cocktail aus Inflationsangst, drohender geldpolitischer Straffungen und einer ausgeprägten Schwäche im Technologiesektor lastete erheblich auf den Kursen sowohl in Europa als auch in den USA. Die Signale führten auch zu einem starken Renditeanstieg an den Anleihemärkten, während in New York vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq-Börse weiter abrutschten. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect macht es den Anlegern derzeit verstärkt Sorgen, ob die hohen Bewertungsniveaus im Tech-Sektor gerechtfertigt sind. Gleiches galt wohl auch für andere Corona-Gewinner-Branchen mit herben Verlusten zum Beispiel auch bei bestimmten Aktien aus dem Gesundheitssektor. Auch dies belastete zum Beispiel den Dax./tih/he

DE0008469008, EU0009658145