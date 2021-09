Fluence, ein führender Anbieter von Energiespeicherprodukten und -dienstleistungen sowie digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Energiespeicherung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 im Zusammenhang mit einem geplanten Börsengang seiner Stammaktien der Klasse A eingereicht hat. Fluence Energy, Inc. hat die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol "FLNC" beantragt. Die Anzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot wurden noch nicht festgelegt.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley Co. LLC, Barclays Capital Inc. und BofA Securities fungieren als federführende Book-Running-Manager für das geplante Angebot. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. und RBC Capital Markets, LLC fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot. Nomura Securities International, Inc, Robert W. Baird Co. Incorporated, Raymond James Associates, Inc, Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC und Siebert Williams Shank Co, LLC fungieren als Co-Manager für das geplante Angebot.

Das vorgeschlagene Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Sobald Letzterer verfügbar ist, können Kopien des vorläufigen Prospekts für das geplante Angebot angefordert werden bei: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter 866-803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 oder per E-Mail an barclaysprospectus@broadridge.com ooder telefonisch unter (888) 603-5847; und BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com.

Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Registrierungserklärung weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einem Hoheitsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder eines solchen Hoheitsgebiets ungesetzlich wäre.

Über Fluence

Fluence, ein Unternehmen von Siemens und AES, ist weltweiter Marktführer bei Energiespeicherprodukten und -dienstleistungen sowie digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Speicher. Wir haben mehr als 3,4 GW an Energiespeichern in 29 Märkten weltweit installiert oder unter Vertrag und mehr als 4,5 GW an Wind-, Solar- und Speicheranlagen in Australien und Kalifornien optimiert oder unter Vertrag. Mit unseren Produkten, Dienstleistungen und der KI-gestützten Plattform Fluence IQ helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, widerstandsfähigere Stromnetze und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Medien

Edelman für Fluence

Julia Fisher

FluenceMedia@edelman.com

Investoren

Samuel Chong

samuel.chong@fluenceenergy.com