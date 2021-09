Ja, gerade wird die Hyperinflations-Karte ausgespielt, was allen den Rest geben wird. Ja, gerade wird die Hyperinflations-Karte ausgespielt, was allen den Rest geben wird. Es ist absichtlich herbeigeführt und ein Ende ist nicht in Sicht. Ist wie bei Corona, wer sich da noch erinnert, da hab ich vor 1,5 Jahren bereits gesagt, es ist alles beabsichtigt. Jetzt kann man froh sein, wenn der Oktober nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...