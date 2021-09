Amazon hat im Zuge seines Hardware-und Service-Events seinen bisher größten Echo-Speaker mit Display vorgestellt: Der Echo Show 15 kann an die Wand gehängt und als Organisator für den Familienalltag genutzt werden, so das Unternehmen. Nach dem Echo Show 10 (Test), der sich lautlos zu euch dreht, hat Amazon nun den Echo Show 15 enthüllt. Das neue Alexa-Display kann an der Wand befestigt oder mit einem Ständer auf die oder den Küchentresen abgestellt werden - sowohl hochkant als auch im Querformat. Das neue Alexa-Display wird wie der Echo Show 10 um die 250 US-Dollar kosten. Echo Show 15 mit 15,6-Zoll-Bildschirm und ...

