Genf (awp) - Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com ist im ersten Halbjahr 2021 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn in Höhe von 138'276 Franken nach einem Verlust von 695'902 Franken in der ersten Jahreshälfte 2020, wie dem am Dienstagabend veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...