E-Commerce-Konzern Alibaba zieht sich nach dem De-facto-Verbot von Kryptowährungen in China aus dem Handel mit Hardware zum Mining von Bitcoin oder Ethereum zurück. Am Freitag hatte die chinesische Volksbank (People's Bank of China, PBOC) neue Richtlinien für den Umgang mit Bitcoin und Co. veröffentlicht, die den Handel mit und das Mining von Kryptowährungen unter Strafe stellen. Das De-facto-Verbot betrifft insbesondere in China aktive internationale Kryptobörsen, die schon ihre Konsequenzen gezogen haben. So schließen etwa Binance und Huobi chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...