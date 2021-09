Ein Display mit Gesicht, quietschige Töne als Feedback, eine Optik wie ein hochgewachsener Roomba, aber Funktionen wie ein Großer. Das ist Amazons neuer Heimroboter Astro. Amazon will loslegen. Loslegen und den Weg in eine Zukunft beschreiten, in der Heimroboter regulär zu einer jeden Wohnungsausstattung gehören. Den Anfang macht der kleine Astro, der im Grunde noch nicht viel mehr als eine fahrende Überwachungskamera ist, aber eine Menge Potenzial aufweist. Bilder ...

