SALT LAKE CITY und OAK BROOK, Illinois, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelson Labs und Sterigenics Germany GmbH, weltweit führende Anbieter umfassender Labortests und Sterilisationsservices, haben heute die Eröffnung eines erweiterten Kompetenzzentrums für mikrobiologische Labortests sowie die Erhöhung der Sterilisationskapazität in ihren Anlagen in Wiesbaden bekanntgegeben. Mit der Kapazitätserweiterung reagieren die Unternehmen auf die deutlich gestiegene Nachfrage der Medizintechnik- und Pharmaindustrie im Bereich dieser Dienstleistungen.



Die Gesamtlaborfläche und die hochmoderne Ausstattung des Labors in Wiesbaden, das seit 2016 Teil des globalen Netzwerks von Nelson Labs ist, wurden deutlich erweitert, um den weltweit steigenden regulatorischen Anforderungen für Kunden aus der Medizin- und Pharmabranche gerecht zu werden.

"Angesichts des anhaltenden Wachstums und Erfolgs unseres Labors in Wiesbaden ist die aktuelle Anlage einfach zu klein geworden für Nelson Labs. Um unsere Kunden besser bedienen zu können, mussten wir expandieren", so Joe Shrawder, President, Nelson Labs. Mit der neuen Laborfläche wurde die Anlage in Wiesbaden auf das zehnfache der ursprünglichen Laborgröße erweitert und bietet jetzt ein viel breiteres Spektrum an Test- und Analysemöglichkeiten. Zu den Vorteilen für Kunden gehören eine deutlich erhöhte Kapazität für Keimbelastungstests, bakterielle Endotoxin-Tests (BET), Prüfung der Sterilität anhand biologischer Indikatoren (BI) und Analysen von Ethylenoxidrückständen (EO). Mit der Erweiterung in Wiesbaden müssen künftig deutlich weniger Dienstleistungen an externe Labore ausgelagert werden, sodass der Großteil der Labortests vor Ort in einer vollständig akkreditierten Einrichtung von Nelson Labs durchgeführt werden kann.

Das Labor verfügt außerdem über GMP-Reinräume (Good Manufacturing Practice) der Klassen A und B für die Durchführung der wichtigsten Produktsterilitätstests. Das neue Labor, das günstig neben der Sterilisationsanlage von Sterigenics gelegen ist, wird zudem mit hochmodernen Geräten wie biologischen Sicherheitsschränken und Gaschromatographen für die Analyse von Ethylenoxidrückständen (EO) ausgestattet sein und damit ein breiteres Spektrum an Analysemöglichkeiten bieten. Dank der kombinierten Ressourcen und Fachkenntnisse von Nelson Labs und Sterigenics können Kunden Produkttests und Sterilisation bequem an einem Ort von einem Expertenteam durchführen lassen, das die individuellen Produktanforderungen versteht.

Um umfassende Dienstleistungen im Bereich der Sterilitätssicherung für den europäischen Markt zu erbringen, hat Sterigenics zudem seine Sterilisationskapazität in Wiesbaden erweitert. "Wiesbaden ist ein aktuelles Beispiel für unser Engagement, Kapazitäten dort auf- und auszubauen, wo der Markt unsere Dienstleistungen benötigt", so Mike Rutz, President von Sterigenics. "Die jüngste Erweiterung wurde erfolgreich in weniger als einem Jahr - von der Investitionsentscheidung bis zur kommerziellen Einsetzbarkeit - umgesetzt und bietet zusätzliche Kapazitäten innerhalb des Netzwerks von Sterigenics, damit Kunden ihre Produkte schnell, flexibel und sicher auf den Markt bringen können."

Das erweiterte Labor in Wiesbaden wird als hochmodernes Kompetenzzentrum für Wachstum bei mikrobiologischen Routinedienstleistungen in Europa fungieren. In Kombination mit der erhöhten Sterilisationskapazität können Nelson Labs und Sterigenics, beides Unternehmen der Sotera Health Company, die Kundennachfrage so besser bedienen und ihre gemeinsame Mission vorantreiben: Safeguarding Global Health.

Über Sotera Health: Sotera Health Companyist ein führender internationaler Anbieter von unternehmenskritischen End-to-End-Sterilisationslösungen und von Labortest- und Beratungsdienstleistungen für die Gesundheitsbranche. Sotera Health ist über drei Unternehmen auf dem Markt präsent: Sterigenics, Nordion und Nelson Labs. Sotera Health hat sich seiner Mission verschrieben: Safeguarding Global Health.

Über Nelson Labs: Nelson Labsist weltweit führend im Bereich mikrobiologischer und chemisch-analytischer Test- und Beratungsdienstleistungen für die Medizinprodukte- und Pharmabranche. Nelson Labs bedient über 3.800 Kunden in 14 Werken in Nordamerika, Asien und Europa. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot von über 800 Labortests, mit denen wir unsere Kunden von der ersten Produktentwicklung und Sterilisationsvalidierung über die behördliche Zulassung bis hin zu laufenden Tests der Produkte auf Sterilität, Sicherheit und Qualitätssicherung unterstützen. Wir gelten als branchenführender Partner mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Kunden zur Lösung komplexer Probleme. Weitere Informationen zu Nelson Labs finden Sie unter www.nelsonlabs.com. Safeguarding Global Health - mit jedem Test, den wir durchführen.

Über Sterigenics: Sterigenicsist ein führender internationaler Anbieter von ausgelagerten Terminal-Sterilisations- und Bestrahlungsdienstleistungen im Bereich Medizintechnik, Pharmazeutik, Lebensmittelsicherheit und moderne Anwendungen. Mit unserer branchenweit anerkannten wissenschaftlichen und technologischen Fachkompetenz tragen wir jedes Jahr dazu bei, die Sicherheit von Millionen von Patienten und medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt zu gewährleisten. In unseren 48 globalen Einrichtungen in 13 Ländern bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot an ausgelagerten Terminal-Sterilisationsdienstleistungen sowie Fachberatungsleistungen an. Dabei setzen wir überwiegend auf die drei wichtigsten Sterilisationstechnologien Gammabestrahlung, Ethylenoxid-Behandlung und Elektronenstrahlbestrahlung sowie auf Stickstoffdioxidsterilisation und Röntgenbestrahlung. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, den wachsenden Sterilisationsbedarf in vielen Teilen der Welt zu decken und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um Gefahren für die menschliche Gesundheit zu beseitigen. Weitere Informationen zu Sterigenics finden Sie unter www.sterigenics.com. Safeguarding Global Health - mit jedem Produkt, das wir sterilisieren.

