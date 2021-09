NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement anlässlich eines geplanten Zukaufs auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Akquisition eines 45-Prozent-Anteils an dem US-Softwarespezialisten Command Alkon für rund 250 Millionen Dollar wäre eine der größten digitalen Investitionen im weltweiten Baustoffsektor, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Allerdings dürfte es einige Jahre dauern, bis die Vorteile einer solchen Transaktion sichtbar würden./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 19:03 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

