Auf der Intersolar Europe 2021 werden die Überwachungsplattform Tigo Energy Intelligence und der Tigo TS4-A-2F für die schnelle Abschaltung gewerblicher Anlagen vorgestellt.

Tigo Energy, Inc., der weltweit führende Flex-MLPE-Anbieter (Module Level Power Electronics) in der Solarbranche, bestätigt die Teilnahme des Unternehmens an der kommenden Intersolar Europe in München. Vertreter von Tigo werden die gesamte Familie der Tigo TS4 Flex MLPE-Geräte vorstellen, darunter das TS4-A-2F, das kürzlich auf den Markt gebracht wurde, und die Tigo Energy Intelligence-Softwareplattform. Zusammen bilden diese Tigo-Produkte die kostengünstigste und fortschrittlichste Lösung für die schnelle Abschaltung von großen Solaranlagen.

Tigo Energy ist mit seinem Tigo TS4 Flex MLPE führend in der Solarinnovation, indem es den Kunden die Freiheit bietet, die Funktionen und Komponenten für ihre Solaranlagen auszuwählen. In den letzten 12 Monaten hat Tigo wichtige Updates und Innovationen für seine Flex MLPE-Produktlinie veröffentlicht, um der wachsenden Nachfrage nach Hochleistungs-Solarmodulen und Energieprojekten gerecht zu werden, die ein diversifiziertes Set an Brandschutz-, Überwachungs-, Management- und Leistungsoptimierungsfunktionen erfordern.

"Der Tigo TS4 ist ein fester Bestandteil der von uns eingesetzten Systeme, da er ein Maß an Nutzen und Wert bietet, das sonst nirgendwo zu finden ist", sagte Ines Zion, Head of Business Development der Energy Rockstars GmbH Co.KG. "Die TS4-Einheiten sind schnell und einfach zu installieren, und die Überwachung auf Modulebene, die sie über die Tigo EI-App ermöglichen, gibt uns einen hervorragenden Überblick über die installierten Komponenten. Das von Tigo angebotene System-Reporting hilft uns auch, die Systemleistung schnell zu verstehen und die Wartung zu verwalten, was unsere Kunden beide schätzen."

Die Tigo Energy Intelligence (EI)-Lösung, eine umfassende digitale Plattform, wurde entwickelt, um die Installationserfahrung rund um die Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung von Solaranlagenflotten zu optimieren. Tigo EI liefert auch die Tools, um die Betriebs- und Wartungskosten zu senken, die Systemleistung und den Umsatz zu steigern und die Benutzererfahrung für Installateure und Kunden zu verbessern. Mit der Plattform wird zudem der Inbetriebnahmeprozess vereinfacht, indem sie Endinstallateuren und EPCs mehr Systemtransparenz und Informationen bietet.

"Die Tigo Energy Intelligence-Plattform hebt die Installationserfahrung auf die nächste Stufe und wir freuen uns darauf, unseren Installationspartnern genau zu zeigen, was Tigo EI für sie leisten kann", sagte Mirko Bindi, Vice President EMEA Sales und MD Europe bei Tigo Energy. "Die von der Tigo EI-Plattform bereitgestellte Datengranularität und -analyse ermöglicht tiefe Einblicke in Systeme, die es EPCs und Installateuren ermöglichen, die Inbetriebnahme zu beschleunigen, Betriebs- und Wartungskosten zu senken und die Systemleistung und den Umsatz zu maximieren."

Um mehr über Tigo Flex MLPE-Lösungen und die Monitoring-Plattform Tigo Energy Intelligence zu erfahren, besuchen Sie Tigo Energy vom 6. bis 8. Oktober 2021 auf der Intersolar Europe (Messe München, Pavillon B5, Stand 150).

Über Tigo Energy

Tigo Energy ist der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene) mit innovativen Lösungen, welche die Solarenergieproduktion steigern, die Betriebskosten senken und die Sicherheit von Solarenergiesystemen erheblich verbessern. Die Plattform TS4 von Tigo maximiert den Nutzen der Solarenergie und bietet Kunden die am besten skalierbare, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung auf dem Markt. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Übernahme von Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Mit einem globalen Team widmet sich Tigo Energy der Herstellung der besten MLPE der Welt, damit mehr Menschen die Vorteile der Solarenergie nutzen können. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

