Am 15. September 2021 schrieb das US-amerikanische Unternehmen SpaceX ein Stück Weltgeschichte, als es eine rein zivil bemannte Crew für drei Tage ins Weltall schickte. Wie sich später herausstellte, gab es beim Flug ein technisches Problem.? Mission Inspiration4: Vier Weltraumtouristen fliegen für drei Tage ins All ? Toilette sollte einen Ausblick in den Weltraum bieten ? Toilette wies während des Fluges technische Probleme aufErster Flug ins All für WeltraumtouristenAm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...