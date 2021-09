KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Koalitionsgesprächen:

"Die Regierungsbildung ist alles andere als sicher. Wir stehen am Anfang einer ganz neuen Etappe. Und die von der SPD favorisierte Ampelkoalition wird dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gewiss nicht in den Schoß fallen. Der Preis für dieses Dreierbündnis ist noch nicht gezahlt. Auch wenn alle drei Gesprächspartner von fairen und schnellen Verhandlungen reden: Scholz wird sowohl an die Grünen als auch - und da wird es kritisch - an die FDP Zugeständnisse machen müssen, die im Selbstverständnis mancher Parteilinker nicht akzeptabel sein könnten. Ausgang offen. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass sich die Union mit Laschet an der Spitze bereit hält für Jamaika-Gespräche, wenn sie denn nötig werden."/ra/DP/he