DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bundestagswahl/FDP und Grüne:

"Wenn es gut läuft, könnte aus Lindner und Habeck das neue Traumpaar in der deutschen Politik werden. Nicht zuletzt aus einem ganz egoistischen Grund: Ein Scheitern können sich beide nicht erlauben. Sie sind zum Erfolg verdammt, schon allein weil sonst die nächste Große Koalition droht. Vielleicht auch deshalb entspannte sich bereits vor dem Wahlabend das nicht immer einfache Verhältnis der beiden. Seit dem 26. September nun bauen Lindner und Habeck kontinuierlich ihre Vertrauensbasis aus. Vertrauen ist in der Politik die harte Währung - die Partner müssen sich in schwierigen Situationen aufeinander verlassen können."/ra/DP/jha