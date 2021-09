WASHINGTON (dpa-AFX) - Vertreter der US-Regierung und der EU kommen an diesem Mittwoch in Pittsburgh zum ersten Treffen des europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierats zusammen. Dieses Gremium war im Juni bei einem EU-USA-Gipfel von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem US-Präsidenten Joe Biden ins Leben gerufen worden. Der Rat soll als Forum dienen, um die transatlantischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen. Dazu wird eine enge Koordinierung in wichtigen globalen Handels-, Wirtschafts- und Technologiefragen angestrebt.

Konkret soll es bei dem ersten Treffen der Runde insbesondere um die aktuellen Lieferengpässe bei den für viele Industriebereiche wichtigen Halbleitern gehen. Auch künstliche Intelligenz sei eines der Themen auf der Agenda, hieß es vorab aus der US-Regierung.

Den gemeinsamen Vorsitz haben US-Außenminister Antony Blinken, US-Handelsministerin Gina Raimondo und die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai sowie die EU-Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager und ihr Kollege Valdis Dombrovskis./jac/DP/jha