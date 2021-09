Taipei (ots/PRNewswire) -Des 12. Golden Comic Awards, der vom Ministerium für Kultur veranstaltet wird, gab vor einigen Tagen die Finalisten bekannt. Die 25 herausragenden taiwanesischen Comics, die in die engere Wahl gekommen sind, konkurrieren um die Preise für das beste neue Talent, die beste medienübergreifende Anwendung, den besten Herausgeber, den Government Comic Award, den Comic des Jahres und den Großen Preis der GCA, und der erfahrene Comiczeichner Ren Zhenghua erhielt den Special Contribution Award.Ab dem 22. Oktober wird die Online-Reihe GCA CONNECTION+ gestartet. In thematischen Online-Sonderausstellungen werden fast 100 original taiwanesische Comics ausgewählt. Die Besucher sind herzlich eingeladen, die interaktive Webseite zu besuchen, um die Lebendigkeit von Taiwans Original-Comics zu erleben.Die diesjährige Verleihung des Golden Comic Awards wurde mit großer Begeisterung aufgenommen. Nach Angaben des Kulturministeriums wurden insgesamt 226 Werke für den Wettbewerb angemeldet, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach der Prüfung wurden insgesamt 25 Werke in die engere Wahl gezogen, und Ren Zhenghua erhielen den Special Contribution Award. Ren Zhenghua wurde in den 1980er Jahren mit Girly-Comics bekannt. Zu ihren Vertretern gehören "Sea of Devil", "Ren Rou Bao Zi", "Drawn to Life", "Drawn to Life 2", usw. Ihre Werke sind voll von Erkenntnissen über die Menschlichkeit und unterhaltsam, ein Vorbild für junge Generationen, von dem sie lernen können.In Bezug auf die anderen Auszeichnungen erklärte die Jury, dass die Finalisten des diesjährigen Preises für das beste Nachwuchstalent erstaunlich sind, einschließlich ihres Stils und ihrer Materialauswahl; die Finalisten des Preises für den besten Redakteur zeigen, wie Redakteure den Markt mit ihrer eigenen einzigartigen Vision erkunden. Sie führten die Schöpfer dazu, den Kern der Arbeit vom Beginn des Projekts bis zur endgültigen Fertigstellung zu klären. Die Werke, die in die engere Wahl für die beste medienübergreifende Anwendung kommen, nutzen Peripherieprodukte und integrierte Medien, um die Weltsicht des Originalwerks zu bereichern. Die in die engere Wahl gekommenen Werke für den Comic des Jahres sind vielfältig und zeigen unterschiedliche Stilrichtungen.Da die Regierung Comics fördert und zur Datenübersetzung beiträgt, wurde in diesem Jahr der Government Comic Award eingeführt, um Zeichner und private Unternehmen zu ermutigen, mit staatlichen Stellen zusammenzuarbeiten und originelle Comics mit taiwanesischen Merkmalen zu entwickeln. Die Jury erklärte, dass die Finalisten für diesen Preis mit dem alten Stereotyp brechen. Diese Werke sind phantasievoll, kreativ und auffallend.Nach Angaben des Kulturministeriums wird es in diesem Jahr 6 Preisträger für den Comic des Jahres geben, und jeder Preis wird einen Gewinner haben. Ein weiterer Gewinner des Großen Preises der GCA wird aus den Gewinnern des Comics des Jahres ausgewählt. Das Preisgeld beträgt insgesamt 2,45 Millionen NTD, und die Liste der Gewinner wird bei der Preisverleihung am 28. Oktober bekannt gegeben. Ab dem 22. Oktober wird die Online-Reihe der Golden Comic Awards gestartet. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite der GCA: https://www.facebook.com/GoldenComic/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637118/The_12th_Golden_Comic_Awards_main_visual_photo_credit_TTV.jpgPressekontakt:Herr Alex YangPR für internationale MedienGCA-Büroalex.yang.ttv@gmail.com+886-2-2775-8888 ext.694+886-918-668-213Original-Content von: Ministry of Culture of Taiwan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148897/5032623