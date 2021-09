Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir an dieser Stelle mit "Geht es wieder nach oben?".Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir an dieser Stelle mit "Geht es wieder nach oben?". Noch kann man die Frage zwar nicht abschließend beantworten, doch in den letzten Handelstagen gab es durchaus spannende Entwicklungen. Rückblick. So hieß es in der letzen Kommentierung unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...