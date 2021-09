Sorgen über steigende Zinsen und einen Zahlungsausfall der USA haben den US-Börsen am Dienstag zum Teil die deutlichsten Verluste seit Mai eingebrockt.New York - Sorgen über steigende Zinsen und einen Zahlungsausfall der USA haben den amerikanischen Börsen am Dienstag zum Teil die deutlichsten Verluste seit Mai eingebrockt. Besonders unter Verkaufsdruck standen die Technologiewerte an der Nasdaq, während Ölaktien ihre Aufwärtsbewegung fortsetzten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,63 Prozent bei 34'299,99 Punkten.

