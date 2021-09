Seit Corona hat sich der Aufschwung des E-Commerce vervielfacht und alle wollen daran teilhaben. Doch Onlineshopper auf die Seite zu locken, reicht nicht. Auf dem Weg in den Warenkorb und zur Bestellung kann vieles schiefgehen. Eine Studie von IFH Köln zeigt, dass vor allem die großen Shops und Branchen vom Boom profitieren, in denen E-Commerce sich schon seit Jahren etabliert hat. Wer also gegen Amazon, Tchibo und Zalando bestehen will, muss einiges mehr bieten. Bei wie vielen Kunden es klappt, also zur Transaktion kommt, beschreibt die Konversionsrate oder englisch Conversion-Rate. Die Prozentzahl beziffert, wie ...

