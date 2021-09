DJ PTA-News: 4basebio PLC: Entwicklung von GMP-Herstellungskapazitäten

4basebio PLC (AIM: 4BB), die auf Biotech spezialisierte Gruppe, die sich auf die Nutzung von geistigem Eigentum im Bereich der Zell- und Gentherapien und DNA-Impfstoffe konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass sie mit der Entwicklung ihres Pilot-Reinraumprojekts zur Herstellung von DNA nach GMP-Standard ("Good Manufacturing Practice Standard") begonnen hat.

Die Herstellungskapazität wird in einer speziellen 400 Quadratmeter großen Fläche eingebaut ("die Anlage"), deren Installation voraussichtlich vor Ende 2021 abgeschlossen sein wird. Die Anlage wird über sieben DNA-Produktionssuiten verfügen, die nach ihrer vollständigen Inbetriebnahme in der Lage sein werden, DNA-Mengen im Wert von mehr als 25 Mio. GBP pro Jahr zu produzieren (auf der Grundlage aktueller Marktpreise und in Abhängigkeit von den Losgrößen der Kundenbestellungen).

Nach der Fertigstellung wird die Anlage getestet und validiert und soll im ersten Halbjahr 2022 in Betrieb genommen werden. Das Unternehmen plant dann die Herstellung und den Verkauf von DNA in Forschungs- und präklinischer Qualität und arbeitet auf die GMP-Zulassung hin.

Das Unternehmen wird sich zunächst auf den Verkauf von DNA zur Verwendung in AAV-Vektoren, einer gängigen Methode zur Verabreichung von Gentherapien, und auf die In-vitro-Transkription konzentrieren, bei der DNA die Vorlage für die Herstellung von mRNA ist. Für beide Produkte ist die DNA ein wichtiges Ausgangsmaterial.

Die Entscheidung, die Reinräume in einer eigenen Fläche zu entwickeln, wurde getroffen, nachdem der gesamte Platzbedarf für die DNA- und Nanopartikelseite des Unternehmens geprüft worden war. Um die erforderlichen Produktionskapazitäten aufzubauen, hat 4basebio UK, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, einen langfristigen Mietvertrag für die Fläche abgeschlossen.

Die vorgesehene Kapitalbindung für dieses Projekt beträgt etwa 1,5 Mio. GBP. In Übereinstimmung mit früheren Angaben verfügt das Unternehmen über einen Liquiditätsspielraum bis ins Jahr 2023 und kann bei Bedarf auch auf die Kreditfazilität in Höhe von 22 Mio. GBP bei seiner früheren Muttergesellschaft zurückgreifen.

Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von 4basebio, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Entwicklung dieser Produktionsanlage begonnen haben, um die letzten Schritte zur Kommerzialisierung unserer DNA-Technologie zu unternehmen. Neben dem eindeutigen Marktbedarf an zusätzlichen DNA-Herstellungskapazitäten bietet unsere synthetische DNA eindeutige Vorteile gegenüber Plasmid-DNA, was 4basebio unserer Meinung nach in eine starke Wettbewerbsposition bringt."

