LONDON (dpa-AFX) - Der Maschinen- und Anlagenbauer Gea hat sich für die nächsten fünf Jahre eine Wachstumskur verordnet. Bis 2026 werde eine jährliche, organische Umsatzsteigerung von durchschnittlich 4 bis 6 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen anlässlich seines Kapitalmarkttages in London mit. Auf Basis der 4,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ergibt sich damit ein Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2026.

Zudem will Gea die operative Marge (Ebitda) bis dahin auf mehr als 15 Prozent verbessern (2020: 11,5%). Ausgeklammert sind hier aber die Restrukturierungsaufwendungen. Ein weiteres Ziel der "Mission 26", wie das Unternehmen seine Wachstumsstrategie nennt, sind jährliche Investitionsausgaben in Höhe von 200 Millionen Euro. Damit ergebe sich eine Free-Cash-Flow-Generierung von zwei Milliarden Euro in den Jahren 2022 bis 2026.

Der MDax -Konzern bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr und auch den Ausblick für das kommende Geschäftsjahr. Die Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform Lang & Schwarz ein knappes Prozent zu./lew/stk