Seit dem Hoch am 10. September rutschte der Kurs durch alle Unterstützungen von fast 100,00 Euro in den Keller. Mit der Rückeroberung der 100-Tage-Linie am 17. September, schien es so, als ob als ob bei etwa 95,00 Euro alles vorbei war, aber mit der DAX-Aufnahme setzte Zalando ISIN: DE000ZAL1111 seinen Abwärtstrend fort und am Tief kostete die Aktie 80,10 Euro. Von dort aus, gab es am Dienstag eine kleine Gegenreaktion, aber ob das für eine Gegenwehr ...

