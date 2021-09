Der italienische Anlagenbauer Maire Tecnimont hat von Lotos Oil einen Lump Sum Turn Key-Auftrag für die Errichtung einer Hydrocrackanlage erhalten. Mit dem 200-Mio. Euro Auftrag soll die Raffinerie in Danzig erweitert werden. Der Auftrag wird von der Tochtergesellschaft des italienischen Anlagenbau-Unternehmens, KT - Kinetics Technology, abgewickelt werden. Lotos Oil hat diesen als EPC Lump Sum-Turn Key vergeben und will seine Raffinerie in Danzig erweitern: Die Rohölverarbeitungskapazitäten sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...