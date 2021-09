Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den Euro Stoxx 50 zur Stunde freundlich. Aktuell liegt das Kursbarometer mit 0,46 Prozent im Plus. Die Bullen haben gegenwärtig am Aktienmarkt überwiegend das Sagen. Der Euro Stoxx 50 kann leicht zulegen . Der neue Stand für das Börsenbarometer: 4.

Den vollständigen Artikel lesen ...