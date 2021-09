Hamburg (ots) -Steigende Energiepreise, Inflation, Rentenlücke, Pflegekosten - auch für Menschen mit Wohneigentum kann es im Alter finanziell eng werden. Ein Immobilienverzehrkredit bietet die Möglichkeit, aus dem eigenen Haus Geld zu ziehen und gleichzeitig Eigentümer zu bleiben.Der Immobilienverzehrkredit wird auch Umkehrhypothek genannt. Die Idee dahinter: Eine Bank vergibt einen Kredit, der als Einmalzahlung oder in Raten ausgezahlt wird - beispielsweise 20 Jahre lang. Wenn der Kreditnehmer stirbt oder aus einem anderen Grund die Zahlungen nicht mehr benötigt, zahlt er den Kredit mittels seiner Immobilie zurück. Bis dahin müssen weder Zins- noch Tilgungszahlungen geleistet werden. Ein bei der Ablösung des Kredites entstehender Verwertungsüberschuss steht den Eigentümern oder deren Erben zu. Vom Gesetzgeber wird diese Form der Vermögensrealisierung ausdrücklich unterstützt.Die WIR WohnImmobilienRente GmbH bietet verschiedene Formen der Immobilienverrentung an. Im Vergleich zur Leibrente und zum Teilverkauf sieht sie beim Immobilienverzehrkredit drei Vorteile. "Wer sich für einen Immobilienverzehrkredit entscheidet, bleibt alleiniger Eigentümer seiner Immobilie. Das ist für viele Menschen psychologisch ganz wichtig. Zweitens ist diese Form der Immobilienrente extrem flexibel und der Kunde muss keine laufenden Zahlungen leisten. Drittens profitieren die Eigentümer von künftigen Wertsteigerungen, weil die Immobilie erst zum Ende der Laufzeit verkauft wird", erklärt Dr. Georg F. Doll, geschäftsführender Gesellschafter der WIR WohnImmobilienRente GmbH.Das Unternehmen stellt online unter www.immorente.de die verschiedenen Formen der Immobilienrente vor. Mittels eines Tests können Interessierte herausfinden, welches Modell für sie das Beste ist. Ein interaktiver Rechner zeigt außerdem an, wie viel Geld dabei herausspringen könnte."Die Immobilienrente lohnt sich ab einem Alter von 65 Jahren. Die Höhe der Zahlungen ist abhängig vom Alter der Eigentümer und vom Wert der Immobilie. Dabei hängt es natürlich immer von den persönlichen Voraussetzungen und Prioritäten ab, welche Form der Immobilienrente wir empfehlen, sagt Georg F. Doll.Über die WIR WohnImmobilienRente GmbH:Die WIR WohnImmobilienRente GmbH wurde 2020 gegründet. Unternehmenssitz ist Hamburg. Das Unternehmen betreibt die Website www.immorente.de, ein Portal für Immobilienverrentungen. Es richtet sich an Menschen, die älter als 65 Jahre sind und vom Wert ihrer selbstgenutzten Immobilie profitieren möchten. Ihnen bietet die WIR WohnImmobilienRente GmbH unter der Marke IMMORENTE.de Angebote für die Leibrente, den Teilverkauf, die Umkehrhypothek sowie Immobiliendarlehen.Pressekontakt:Christoph KommunikationTelefon: 040 609 4399-30immorente@christoph-kommunikation.deOriginal-Content von: WIR WohnImmobilienRente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152472/5032726