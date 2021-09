Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die positive Tendenz im DAX im Gegensatz zu den deutlichen Abschlägen gestern in New York. Wir schauen auf die Medien Coup, den die potenziellen Koalitionäre heute Nacht landen konnten und auf dessen Auswirkungen auf die Tendenz an der Börse hierzulande. MUTARES mit einer Kapitalerhöhung - wir bleiben dabei und setzen den Stop aus. Außerdem im Fokus: AMAZON nimmt den Fitness-Sektor ins Visier.

Den vollständigen Artikel lesen ...