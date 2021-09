Die Pläne von Netflix zum Einstieg ins Geschäft mit Videospielen nehmen mit dem Kauf eines Entwicklungsstudio konkrete Gestalt an. Der Videostreaming-Riese Netflix schluckt die 2014 gegründete Firma Night School Studio, die vor allem für ihr Debüt-Spiel "Oxenfree" bekannt ist, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Mehr zum Thema Netflix goes Gaming: Nächstes Jahr soll es Spiele auf der Plattform geben Gratis, werbefrei und mobil: So stellt sich Netflix ...

