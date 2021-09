Amazon 1.63% geistreich (TMEDT): Amazon ist für vieles bekannt, aber sicherlich nicht dafür, erfolgreiche Videospiele zu entwickeln. Nach dem Scheitern von "Breakaway" und der Aufgabe von "Crucible" konzentrierten sich die Entwickler auf das letzte, von Amazon Game Studios angekündigte und heute veröffentlichte Spiel: "New World". Nach ersten Einschätzungen mit Erfolg. Mit "New World" haben es die Amazon Game Studios geschafft. Nach zahlreichen Verzögerungen wurde das Spiel am heutigen Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...