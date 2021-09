Erfurt (ots) -Erstmals gehen mit der 14. Staffel der WG-Reihe Mädchen und Jungs gemeinsam an den Start. Spannende Bilder, Stories und Aktionen sollen den Zeitgeist der Jugendlichen authentisch abbilden. KiKA zeigt "Die Mixed-WG" (ZDF) ab 4. Oktober jeweils montags bis donnerstags um 20:10 Uhr sowie im KiKA-Player und auf kika.de.Je drei Mädchen und Jungs im Alter von 15 und 16 Jahren verbringen zusammen drei Wochen in einer tollen Urlaubsdestination. Die Jugendlichen kennen sich vorher nicht und wohnen in einer Villa mit Pool. Jeden Tag erleben sie gemeinsam Abenteuer wie Surfen, Paragliding und Klettern und müssen nebenbei ihren Alltag meistern. Denn einkaufen, kochen, Wäsche waschen und aufräumen - dafür sind sie selbst verantwortlich. Ob das Haus also im Chaos endet und der Kühlschrank leer ist, das liegt einzig und allein an der Gruppe. Daneben absolvieren die Jugendlichen verschiedene Ein-Tages-Praktika und tauchen damit in eine komplett neue Welt ein. Neben dem unterhaltsamen Trubel werden die Jugendlichen viele altersgerechte Themen besprechen: Pubertät, Verliebtsein, Zukunftspläne- und Ängste. Die Mädchen und Jungs diskutieren offen über Probleme und Herausforderungen.Die Protagonist*innen fungieren als Vorbild im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags der Förderung der Meinungsbildung. Denn bei dieser Mixed-WG wird es auch immer wieder um Identifikationsfragen gehen. Wie sehr bin ich Mädchen oder Junge? Oder treffen diese Kategorien gar nicht auf mich zu? Wer bin ich, und wo finde ich meinen Platz? Außerdem werden sich die Jugendlichen mit Gerechtigkeitsfragen auseinandersetzen - gibt es Vorteile für Männer in der Arbeitswelt? Werden Frauen benachteiligt? Mädchen dafür in der Schule bevorzugt behandelt? Wie geht man mit genderspezifischen Vorurteilen um, und wie gelingt ein harmonisches Miteinander auf Augenhöhe?Weitere Informationen sowie Fotos finden Sie im Portal der KiKA-Unternehmenskommunikation unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5032882