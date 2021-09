Nasdaq Stockholm AB: New long names and long symbols for instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (2678/21)

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will change. The change will be valid as of September 30, 2021. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Current Long Name New Long Name GB00BNTQTS01 MINI S NORDIC WATERPROOFING AVA MINI S NORDIC WATERPROOF AVA 01 01 GB00BNTQX445 MINI S NORDIC WATERPROOFING AVA MINI S NORDIC WATERPROOF AVA 02 02 GB00BNTQT468 MINI L NORDIC WATERPROOFING AVA MINI L NORDIC WATERPROOF AVA 01 01 GB00BNTQV399 MINI L NORDIC WATERPROOFING AVA MINI L NORDIC WATERPROOF AVA 02 02 GB00BNTQTB34 MINI S RE\:NEWCELL AVA 1 MINI S RE:NEWCELL AVA 1 GB00BNTQWF84 MINI S RE\:NEWCELL AVA 2 MINI S RE:NEWCELL AVA 2 GB00BNTQXJ97 MINI L RE\:NEWCELL AVA 2 MINI L RE:NEWCELL AVA 2 GB00BNTQWG91 MINI L RE\:NEWCELL AVA 1 MINI L RE:NEWCELL AVA 1 GB00BNTQT799 MINI L FORTINOVA FASTIGHETER AVA MINI L FORTINOVA FASTIG AVA 1 1 GB00BNTQWH09 MINI L FORTINOVA FASTIGHETER AVA MINI L FORTINOVA FASTIG AVA 2 2 GB00BNTQWL45 MINI S LINDAB INTERNATIONAL AVA 1 MINI S LINDAB INT AVA 1 GB00BNTQXF59 MINI S LINDAB INTERNATIONAL AVA 2 MINI S LINDAB INT AVA 2 GB00BNTQWX66 MINI L LINDAB INTERNATIONAL AVA 2 MINI L LINDAB INT AVA 2 GB00BNTQW033 MINI L LINDAB INTERNATIONAL AVA 1 MINI L LINDAB INT AVA 1 GB00BNTQXS88 BEAR LINDAB INTERNATIONAL X2 AVA BEAR LINDAB INT X2 AVA 1 1 GB00BNTQY187 BULL LINDAB INTERNATIONAL X2 AVA BULL LINDAB INT X2 AVA 1 1 GB00BNTQY294 BULL LINDAB INTERNATIONAL X5 AVA BULL LINDAB INT X5 AVA 1 1 GB00BNTQXT95 BEAR LINDAB INTERNATIONAL X5 AVA BEAR LINDAB INT X5 AVA 1 1 For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 72 80.