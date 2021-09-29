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GlobeNewswire
29.09.2021 | 11:05
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Nasdaq Stockholm AB: New long names and long symbols for instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (2678/21)

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued
by Morgan Stanley & Co. International plc will change. The change will be valid
as of September 30, 2021. ISIN codes will remain unchanged. 



ISIN     Current Long Name         New Long Name         
GB00BNTQTS01 MINI S NORDIC WATERPROOFING AVA  MINI S NORDIC WATERPROOF AVA 01
        01                                
GB00BNTQX445 MINI S NORDIC WATERPROOFING AVA  MINI S NORDIC WATERPROOF AVA 02
        02                                
GB00BNTQT468 MINI L NORDIC WATERPROOFING AVA  MINI L NORDIC WATERPROOF AVA 01
        01                                
GB00BNTQV399 MINI L NORDIC WATERPROOFING AVA  MINI L NORDIC WATERPROOF AVA 02
        02                                
GB00BNTQTB34 MINI S RE\:NEWCELL AVA 1      MINI S RE:NEWCELL AVA 1    
GB00BNTQWF84 MINI S RE\:NEWCELL AVA 2      MINI S RE:NEWCELL AVA 2    
GB00BNTQXJ97 MINI L RE\:NEWCELL AVA 2      MINI L RE:NEWCELL AVA 2    
GB00BNTQWG91 MINI L RE\:NEWCELL AVA 1      MINI L RE:NEWCELL AVA 1    
GB00BNTQT799 MINI L FORTINOVA FASTIGHETER AVA  MINI L FORTINOVA FASTIG AVA 1 
        1                                
GB00BNTQWH09 MINI L FORTINOVA FASTIGHETER AVA  MINI L FORTINOVA FASTIG AVA 2 
        2                                
GB00BNTQWL45 MINI S LINDAB INTERNATIONAL AVA 1 MINI S LINDAB INT AVA 1    
GB00BNTQXF59 MINI S LINDAB INTERNATIONAL AVA 2 MINI S LINDAB INT AVA 2    
GB00BNTQWX66 MINI L LINDAB INTERNATIONAL AVA 2 MINI L LINDAB INT AVA 2    
GB00BNTQW033 MINI L LINDAB INTERNATIONAL AVA 1 MINI L LINDAB INT AVA 1    
GB00BNTQXS88 BEAR LINDAB INTERNATIONAL X2 AVA  BEAR LINDAB INT X2 AVA 1    
        1                                
GB00BNTQY187 BULL LINDAB INTERNATIONAL X2 AVA  BULL LINDAB INT X2 AVA 1    
        1                                
GB00BNTQY294 BULL LINDAB INTERNATIONAL X5 AVA  BULL LINDAB INT X5 AVA 1    
        1                                
GB00BNTQXT95 BEAR LINDAB INTERNATIONAL X5 AVA  BEAR LINDAB INT X5 AVA 1    
        1                                

For further information about this exchange notice please contact Issuer
Surveillance, telephone + 46 8 405 72 80.
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© 2021 GlobeNewswire
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