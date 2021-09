NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Swisscom von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 603 auf 624 Franken angehoben. Der Schweizer Telekom-Anbieter sei nach sieben Jahren auf den Pfad des Wachstums zurückgekehrt, schrieb Analyst Roman Arbuzov in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem könnte sich nach zehnjähriger Pause endlich auch die Dividende wieder erhöhen. Seine Schätzungen seien nun deutlich über den Konsenserwartungen und er glaubt, dass der Markt die fundamentale Trendwende bei Swisscom unterschätze./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 21:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2021 / 00:15 / BST

