Berlin (ots) -Wer sich über Smart-Living-Technologien informieren möchte, erfährt mithilfe der neuen digitalen Showroom-Landkarte der Wirtschaftsinitiative Smart Living (WISL), wo das möglich ist. Showrooms in ganz Deutschland stellen Smart-Living-Anwendungen in den Bereichen Energie, Sicherheit, Komfort, Smart Health und Mobilität vor.Für alle, die ein Haus oder eine Wohnung mit smarter Technologie ausstatten möchten, bietet die WISL-Landkarte die Möglichkeit, einen passenden Smart-Living-Showroom in Deutschland zu finden und den eigenen Showroom-Besuch zu planen. Unter www.showrooms.wislev.de finden Interessierte detaillierte Informationen zum Angebot der einzelnen Showrooms, inklusive Fotos und Routenplaner.Zum Start bereits rund 50 Showrooms für unterschiedliche Smart-Living-AnwendungenOb für Nachrüstung oder Neubau, die einzelnen Showrooms präsentieren Smart-Living-Anwendungen im Einsatz - von der Beschattung über intelligente Einbruchschutzmaßnahmen bis hin zur Eigenstromerzeugung. Die Smart-Living-Anwendungsbereiche umfassen dabei sowohl Energie, Sicherheit, Komfort und Smart Health als auch Mobilität. Die Besucherinnen und Besucher können sich in den Showrooms in ganz Deutschland einen Eindruck über die heutigen Möglichkeiten von Smart Living verschaffen. Bereits zum Start der digitalen Landkarte sind schon rund 50 Showrooms gelistet, kontinuierlich kommen weitere dazu.Den passenden Showroom findenÜber verschiedene Filter wie Anwendungsbereiche, Übertragungsstandards oder Fördermöglichkeiten können Interessierte genau den Showroom finden, der das passende Angebot für ihre individuellen Bedürfnisse hat. Auf einer interaktiven Deutschlandkarte sind alle Showrooms verortet. Mit Eingabe der Postleitzahl oder der standortbasierten Suche werden die nächstgelegenen Showrooms angezeigt. Wer mehr über den angezeigten Showroom erfahren möchte, klickt ihn an und erhält detaillierte Informationen zu Anwendungsbereichen, Öffnungszeiten, Ansprechpartner und Routenplaner sowie Fotos für den ersten Eindruck.Weitere Informationen unter www.showrooms.wislev.deÜber den Wirtschaftsinitiative Smart Living e.V: Als bundesweites Netzwerk aus Unternehmen, Verbänden und Initiativen hat die Wirtschaftsinitiative Smart Living das Ziel, zukunftsweisende Strategien für einen deutschen Smart-Living-Leitmarkt zu entwickeln. Sie ist zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Smart-Home- bzw. Smart-Living-Technologien in Deutschland. Mit branchenübergreifenden Kooperationen, der Sensibilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft für die Chancen von Smart Living sowie der Förderung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen soll eine höhere Marktdynamik rund um die sichere Digitalisierung der Wohn- und Lebensumgebung erreicht werden. Die Wirtschaftsinitiative Smart Living wird von der - vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) beauftragten - Geschäftsstelle Smart Living betreut.