Mit Rückenwind von Technologieaktien haben sich Europas Anleger am Mittwoch wieder vorangewagt. Der Dax gewann am Vormittag ein Prozent auf 15.407 Punkte, nachdem er am Dienstag gut zwei Prozent abgerutscht war. Der EuroStoxx50 kletterte um 1,1 Prozent auf 4101 Zähler. Schnäppchenjäger halfen den Börsen Händlern zufolge wieder auf die Beine.

Den vollständigen Artikel lesen ...