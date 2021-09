Google ist so erfolgreich, dass es sogar der meistgesuchte Begriff auf Microsofts Suchmaschine Bing ist. Das hat Google am Dienstag vor dem Europäischen Gerichtshof vortragen lassen. Google wehrt sich gegen die EU-Kartellrechtsstrafe, die die EU-Kommission im Jahr 2018 gegen den Suchmaschinenbetreiber verhängt hatte. Google soll rund 4,3 Milliarden Euro zahlen, weil die EU-Kartellrechtsbehörde zu dem Ergebnis gekommen war, dass Google seine Such-App auf Mobiltelefonen, auf denen sein Android-Betriebssystem läuft, in unlauterer Weise durchgesetzt hat. Mehr zum Thema ...

