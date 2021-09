SAP-Puts mit 84%-Chance bei Erreichen des bearishen Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse macht das Chartbild der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) einen angeschlagenen Eindruck. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die SAP-Aktie fiel im November 2020 fast auf den langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2002 zurück. Nach einem Tief bei 89,93 EUR drehte die Aktie nach oben und setzte zu einer Rally an, die sie am 01. September 2021 auf ein Hoch bei 129,20 EUR führte. Von dort aus fiel der Wert in den letzten Wochen ab. Am 20. September hielt zunächst noch der Aufwärtstrend seit November. Aber nach einer kurzen Erholung durchbrach die Aktie diesen Aufwärtstrend, der heute bei 119,60 EUR verläuft.

Ausblick: Das Chartbild der SAP-Aktie macht einen angeschlagenen Einbruch. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung 109,10 EUR abfallen. Sollte die dortige Unterstützung nicht halten, wären weitere Abgaben bis rund 100 EUR möglich. Eine leichte Entspannung ergäbe sich mit einer Rückkehr in den gebrochenen Aufwärtstrend, also aktuell über 119,60 EUR. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Anstieg über das letzte Erholungshoch bei 123,26 EUR. Gelingt ein solcher Ausbruch, wäre ein Anstieg bis 129,20/58 EUR oder sogar an das Allzeithoch bei 143,32 EUR möglich."

Gibt die SAP-Aktie in den nächsten Tagen tatsächlich auf 109,10 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 118 Euro

Der BNP-Put-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis 118 Euro, Bewertungstag 17.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000PN0RHP2, wurde beim SAP-Aktienkurs von 118,66 Euro mit 0,55 - 0,56 Euro gehandelt.

Gibt"s die Aktie innerhalb des kommenden Monats auf 109,10 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,03 Euro (+84 Prozent) steigern. Tritt der Kursrutsch bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen ein, dann wird der handelbare Preis des Puts bei 1,09 Euro (+95 Prozent) liegen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 130,682 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 130,682 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR1ZVS4, wurde beim SAP-Kurs von 118,66 Euro mit 1,24 - 1,25 Euro taxiert.

Wenn die SAP-Aktie in nächster Zeit auf 109,10 Euro fällt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 2,15 Euro (+72 Prozent) erhöhen - sofern die SAP-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de