Halle/Westfalen (ots) -SAMOON geht neue Wege und plant im Oktober den Launch einer Kapsel-Kollektion mit dem erfolgreichen Plus-Size-Model Céline Denefleh (28). Die Plus-Size-Marke aus dem Haus GERRY WEBER arbeitet schon länger mit dem Model zusammen und möchte den bereits etablierten Curvy-Fashionfaktor digital ausbauen, um eine erweiterte und insbesondere auch jüngere Zielgruppe zu erreichen.14 Teile umfasst die Kapsel-Kollektion und präsentiert sich urban, modern und lässig. Die Materialien sind zum Teil nachhaltig hergestellt und die Verkaufspreise starten bei 39,99EUR für einen Body bis hin zu einem Mantel mit erhöhtem Wollanteil für 239,99EUR. Bei der Wahl der Farbwelt haben sich das Designteam und Céline an beliebten Streetstyles aus Berlin, Paris oder auch New York orientiert. Schwarz und Braun sind die Basistöne, zu denen sich harmonisch Purple und Naturweiß gesellen. So ergäben sich mühelos gleich mehrere Trendoutfits mit herbstlichem Charakter, die individuell und gleichzeitig weich und warm wirken, so Céline Denefleh."Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit SAMOON eine Kapsel entworfen zu haben, mit der wir zum positiven Körpergefühl jeder Frau beitragen können. Die Arbeit an meiner ersten Fashion-Kollektion mit den engagierten Designer*innen und Produktentwickler*innen der Plus-Size-Marke hat mir viel Spaß gemacht. Mir war wichtig, dass die Schnitte zum Teil figurbetont, teilweise aber auch großstädtisch lässig sind - bewusst keine überweiten Schnitte, die einfach alles verdecken. Das ist überholt und entspricht in meiner Generation so gar nicht unserem lebensfrohen Wunsch, selbstbewusst zu unseren Kurven zu stehen", so die talentierte Jungdesignerin. "Außerdem ging es mir darum, hochwertige, nachhaltig produzierte und gleichzeitig bequeme Basics und einige Statement-Pieces zu entwickeln, die man unkompliziert miteinander und über mehrere Saisons mixen kann. Je nach Wetterlage, Tagesform und Laune. Ich freue mich selbst schon sehr darauf, wenn meine Kapsel von SAMOON im Herbst bei mir zum Einsatz kommt", so das Curvy-Model weiter."Key Piece" der Kollektion sei ein in Grau- und Brauntönen gehaltener Wollkaromantel mit Fransensaum und passendem Schal. Dieser komplettiere jedes der aufeinander abgestimmten Outfits und gebe ihnen einen coolen Outdoor-Charakter, erklärt die Influencerin. Zusätzlich zu dem Mantel haben Céline und SAMOON einen Hoodie in schlichtem Camel und eine Jacke in dunklem Denim designt, die man sowohl indoor, als auch - an den etwas wärmeren Herbsttagen - draußen tragen kann. Die Farbskala hat Fashionista Céline ebenso definiert wie die Idee, dass alle Kollektionsteile miteinander kombiniert und gegebenenfalls auch im Layerlook über- und untereinander getragen werden können. Neben zwei Stretchhosen bietet die Curvy-Kapsel ein Kleid, eine Tunika, einen Body in zwei Farben und einen legeren Oversizepullover an. Abgerundet wird die Kollektion durch einen zusätzlichen Schal, in farblich passenden Blockstreifen und mit modern geschlossenem Fransenabschluss. "Bei der Kollektion wurde mit viel Liebe zum Detail gearbeitet", erklärt Verena Kleinohl, Director Marketing and Brand Communication für die Marken SAMOON, TAIFUN und GERRY WEBER. "In jedem einzelnen Artikel ist ein eigens entwickeltes Weblabel und Hangtag mit dem Logo 'SAMOON by Céline Denefleh' integriert, welches die individuelle Signatur von Céline enthält. Somit wird ihre persönliche Note an jedem Kleidungsstück dieser detailgetreuen und exklusiven Kapsel unterstrichen." Ein weiteres Feature beinhaltet die Kollektion außerdem: "Wir haben in jedem Kleidungsstück einen QR-Code integriert. Wenn die Kund*innen diesen Code mit ihrem Smartphone scannen, können sie sich über kurze Videoclips Stylingtipps von Céline ansehen. Durch diese persönliche Ansprache schaffen wir einen Mehrwert, den wir in dieser Form noch nicht geboten haben".Bei SAMOON ist man schon sehr gespannt auf die Resonanz der Kund*innen, die Kollektion wird mit zahlreichen Marketing- und Verkaufstools begleitet, vorrangig aber digital. "Ankündigen werden wir die Kapsel für unsere jüngere Plus-Size-Zielgruppe in erster Linie über unseren SAMOON Online Shop, Social-Media-Aktionen, PR-Storys und gezielte Händler-Events. Unsere modeaffinen Kund*innen werden aber auch über Print-Mailings und in unseren Fenstern von der exklusiven Kollektion erfahren", so Verena Kleinohl. Zudem sei es das klare Ziel der Kapsel, neue Partner*innen im Fachhandel zu gewinnen, welche den zukunftsweisenden Curvy-Bereich stärken möchten.Das schöne Gefühl von "because I'm happy" wird sich zukünftig wie ein roter Faden durch die Markenkommunikation und Kollektionsplanung der etablierten Modemarke SAMOON ziehen. Ob groß, ob klein, ob in Durchschnittskollektionsgröße oder "Curvy": "Es geht darum, sich in seinem Körper wohlzufühlen und dies mit Freude und Intensität zu genießen", beschreibt Elena Weege, Brand Director für SAMOON und TAIFUN, die Idee für die Curvy-Marke. "Und zu dem Thema Lebensfreude gehört bei uns Frauen unbedingt auch das Thema Mode. Ganz besonders bei der Zielgruppe ab 30 Jahren und den zahlreichen Influencer*innen, die das Thema Body Positivity natürlich leben, ohne es groß thematisieren zu müssen. Because we are happy."Céline Denefleh, am 6. November 1992 geboren, wuchs in Mannheim mit ihrer 5-köpfigen Familie auf. Unter anderem mit ihrem Bruder Pasquale Denefleh, einem erfolgreichen deutschen Sänger/Rapper namens 'GReeeN'.2009 bewarb sie sich bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" und schaffte es dort in die erste Live-Show auf Platz 11. Es folgte eine Ausbildung zur Industriekauffrau, nebenbei war sie als Sängerin in den YouTube-Videos ihres Bruders zu sehen. Eine Bewerbung bei der ersten Staffel "Curvy Supermodel" im Jahr 2016 brachte Céline dort in die Endrunde, ausgewählt aus über 5.000 Bewerberinnen. Als Siegerin gewann die damals 24-Jährige unter anderem einen Vertrag mit der Agentur Mega Model Agency und ist seitdem als Plus Size Model, Sängerin und Influencerin (@celine_denefleh (https://www.instagram.com/celine_denefleh/feed/?hl=de)) sehr gefragt und erfolgreich.Die GERRY-WEBER-GruppeDie GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit rund 2.600 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic Mainstream in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen online unter www.gerryweber.com