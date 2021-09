Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 wird Markus Siebrecht neuer Vorstandsvorsitzender von Renault Deutschland. Der neue Deutschland-Chef war zuletzt bei Audi und davor bei BMW tätig. Markus Siebrecht begann seine Automobilkarriere 1989 bei BMW. Dort arbeitete er bis 2005 in verschiedenen leitenden Funktionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing, darunter als Area Manager Middle East und Head of Sales and Marketing BMW M. 2006 wechselte der gebürtige Bochumer zu Audi. Nach Stationen als Gesamtvertriebsleiter Region Ost und Leiter Marketing Deutschland stand Siebrecht zuletzt als Vice President global ...

