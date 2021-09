Man hörte es zuletzt stetig in den Nachrichten - man spürte es auch oft an den Tankstellen: Die Ölpreise zogen immer weiter an und markierten neue Mehrjahreshochs. Nun schnaufen die Kurse von Brent, WTI & Co durch - und mit ihnen auch die Aktienkurse von Energieriesen wie Royal Dutch Shell oder BP.Wesentliche Gründe für den jüngsten Höhenflug sind weiterhin eine starke Nachfrage aufgrund der globalen Konjunkturerholung vom Corona-Einbruch und eine Angebotsknappheit aufgrund von Engpässen vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...